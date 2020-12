Baggio: «Cosa direi a Paolo Rossi? Di sorridere, come ha sempre fatto»

Paolo Rossi è stato un mito per intere generazioni di calciatori italiani: tra questi sicuramente Roberto Baggio. Ecco le sue parole

Paolo Rossi è stato un mito per molti attaccanti italiani. Uno dei calciatori più forti della nostra storia, Roberto Baggio, ha voluto ricordarlo così ai microfoni di Rai Sport dopo il funerale tenutosi oggi a Vicenza.

«C’è poco da dire che non sia stato detto, una grande persona umile, sempre sorridente. Venivo con papà in bici, avevo 10 anni, sono quei ricordi che non passano mai. Cosa gli direi? Di sorridere come ha sempre fatto».