Bagni: «Il Napoli può arrivare in finale di Champions se non incontra prima il Manchester City»

Salvatore Bagni ha parlato della partita di ieri del Napoli di Luciano Spalletti contro l’Eintracht Francoforte, con uno sguardo al futuro

Salvatore Bagni ha parlato al Corriere dello Sport della partita di ieri del Napoli di Luciano Spalletti contro l’Eintracht Francoforte.

PAROLE – «Se non incontrerà prima il Manchester City, il Napoli può arrivare in finale di Champions League. La verità è che impossibile giocare contro questo Napoli che domina le partite dall’inizio alla fine. Possono farcela. Il City è la squadra da battere nonostante la goleada del Real. Mi piace anche il Benfica che somiglia al Napoli per idea di calcio ma con minor qualità. In generale oggi nessuno vorrebbe incontrare la squadra di Spalletti e non è difficile capire il perché».