Bakayoko: «Cori razzisti dei tifosi Lazio, io e Kessie orgogliosi della nostra pelle»

Bakayoko risponde ai cori razzisti con un messaggio su Instagram. Ecco le parole del centrocampista del Milan

Tiemoue Bakayoko risponde ai cori razzisti con un messaggio su Instagram. Ecco le parole del centrocampista del Milan:

«Grazie per la calorosa accoglienza rossonera.. Sono purtroppo infortunato per il mio esordio ma la cosa più importante sono i 3 punti della squadra. E ad alcuni tifosi della Lazio e alle loro grida razziste verso me e mio fratello Kessie. Siamo forti e orgogliosi del nostro colore della pelle. Ho tutta la mia fiducia nel nostro club per identificarli».

LE PAROLE SU MILANNEWS24