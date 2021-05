Bale non ci sta: «La stampa spagnola mi attaccava perché non parlavo con loro...»

Gareth Bale ha parlato del suo periodo al Real Madrid e degli attacchi ricevuti da parte della stampa spagnola

Gareth Bale non ci sta e in una intervista al Times si scaglia contro la stampa spagnola che non lo ha quasi mai lasciato in pace nella sua esperienza al Real Madrid.

«Credo che quello che abbia dato fastidio alla stampa è che non mi sono comportato come pensavano che avrei dovuto fare, ma la verità è che non cambierei per nulla al mondo. Non lascerò che sia la stampa a cambiare la mia vita o il mio modo di fare le cose o di vedere il mondo. Per questo mi hanno attaccato più di altri, ma l’ho accettato. Parlo spagnolo sufficientemente bene da potermi difendere e capisco tutto quello che mi succede intorno. Quello che dava fastidio alla stampa spagnola è che non parlavo con loro, quindi si sono inventati questo dramma, questa telenovela secondo cui non ero capace di fare questo o quello. Il problema è che al Real Madrid si aspettano sempre che tu sia un Galactico e che tu faccia quello che hanno visto fare agli altri giocatori. Ma sicuramente io non sono così, mi piace stare con chi mi sta accanto ed essere discreto, mentre altri calciatori si divertono a uscire».