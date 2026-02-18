Ballardini Avellino, adesso è ufficiale: è il nuovo allenatore! Il club irpino affida la panchina all’esperto tecnico romagnolo fino a giugno 2026

La svolta tecnica in casa Avellino è ora realtà. La società biancoverde ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Davide Ballardini come nuovo responsabile della prima squadra. L’esperto allenatore romagnolo, classe 1964, porta in dote un bagaglio di oltre 330 panchine tra i professionisti, maturate alla guida di club storici come Lazio, Genoa e Sassuolo. L’accordo sottoscritto legherà il mister ai Lupi fino al termine dell’attuale stagione, con scadenza fissata al 30 giugno 2026.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Nel suo staff, il neo tecnico degli Irpini sarà affiancato dal vice Carlo Regno e dal collaboratore Roberto Beni, integrandosi con i preparatori già presenti nel club. L’era Ballardini inizia subito: oggi pomeriggio dirigerà la prima seduta al Partenio-Lombardi a porte aperte, mentre la presentazione alla stampa è programmata per venerdì 20 febbraio.

IL COMUNICATO – «L’Us Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a mister Davide Ballardini. Nato a Ravenna il 6 gennaio 1964, ha iniziato la carriera di allenatore nei settori giovanili di Cesena, Ravenna, Milan e Parma.

Nel corso della sua lunga esperienza da tecnico ha guidato le prime squadre di Sambenedettese, Cagliari, Pescara, Palermo, Lazio, Genoa, Bologna, Cremonese e Sassuolo.

In totale per lui 336 panchine professionistiche.

L’accordo prevede una durata fino al 30 Giugno 2026.

Lo staff tecnico di mister Ballardini sarà composto dal viceallenatore Carlo Regno e dal collaboratore tecnico Roberto Beni. A supporto del lavoro quotidiano ci saranno l’allenatore dei portieri Pasquale Visconti, i preparatori atletici Luigi Gennarelli e Luigi Garofalo, il collaboratore tecnico Davide Santeramo ed il match analyst Massimo Foria.

Questo pomeriggio, alle ore 17:00 con porte aperte in Tribuna Montevergine, mister Ballardini dirigerà la sua prima seduta di allenamento.

La conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico si terrà venerdì 20 febbraio, alle ore 14:30, presso la sala stampa dello stadio Partenio – Lombardi».