Il futuro di Mario Balotelli è ancora lontano da una definizione e, giorno dopo giorno, si allunga la lista delle pretendenti

Il contratto che lega Balotelli al Nizza scadrà il prossimo 30 giugno, ma vanno verificate alcune questioni relative ad opzioni e clausole presenti all’interno del contratto. Mario, comunque vada, ha fatto tanto con la maglia dei rossoneri di Francia: 43 gol in 66 presenze e tante, tante magie regalate al caldo pubblico della Costa Azzurra. Detto di Parma, Napoli, Monaco e Roma, stando all’autorevole France Football, ci sarebbe anche l’Olympique Marsiglia pronto ad accogliere Supermario.

La squadra francese, allenata dall’ex romanista Rudi Garcia, finalista dell’Europa League targata 2017/2018, sta intensificando i contatti con l’entourage del centravanti per prolungarne la permanenza in Ligue 1. Balotelli anche in queste due amichevoli disputate con la maglia dell’Italia ha dimostrato di essere finalmente maturato alla soglia dei 28 anni ed il suo acquisto potrebbe davvero cambiare le sorti della stagione delle squadre sopracitate. Mario è uno dei volti più importanti della Puma e anche il fattore sponsor potrebbe incidere sul suo futuro. Il giornale francese suggerisce, addirittura, all’OL di far firmare il contratto che legherebbe l’ex Milan ed Inter ai transalpini il giorno 4 luglio, ovvero quando sarà presentata la nuova casacca.