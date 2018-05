Mario Balotelli torna in Serie A? La Fiorentina potrebbe scommettere su Super Mario. L’attaccante è stato beccato a pranzo con Pantaleo Corvino

Mario Balotelli riparte dalla Fiorentina? L’attaccante viola andrà via dal Nizza e ha dichiarato di voler tornare in Serie A. Inter e Milan non sono interessate, così come la Juventus. Napoli e Roma potrebbero essere sulle sue tracce ma attenzione alla Fiorentina. Sì, i viola starebbero pensando di riportare Mario in Serie A! L’attaccante del Nizza, in scadenza di contratto con i francesi, è stato beccato a pranzo con Pantaleo Corvino, uomo mercato della società viola.

Mario e Pantaleo hanno pranzato presso Villa Cora, a due passi dal centro della città. Dalla società sono arrivate le prime smentite e secondo i dirigenti viola non esisterebbe alcuna trattativa al momento. In città però si fa già un gran parlare del possibile arrivo di ‘Bad’ Mario a Firenze. Balotelli, volenti o nolenti, fa sempre parlare di sé. SuperMario potrebbe rientrare nel nostro campionato e potrebbe ripartire dalla Fiorentina. Il centravanti, classe 1990, ha realizzato 24 gol in questa stagione (6 in Europa League) e potrebbe cercare il definitivo rilancio in Serie A con la maglia della Fiorentina. Simeone-Balotelli: sarà questa la nuova coppia gol della Fiorentina?