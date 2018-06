Balotelli tra Italia e mercato: «Raiola chiede tanti soldi. Io capitano? Penso a far gol»

Mario Balotelli, attaccante della Nazionale, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida amichevole contro l’Olanda

Conferenza stampa per Mario Balotelli. L’attaccante dell’Italia ha parlato della sfida con l’Olanda in programma domani a Torino all’Allianz Stadium ma non solo: «Quattro anni senza la Nazionale fanno male ma ora è acqua passata, così come l’assenza allo spareggio con la Svezia. Dobbiamo guardare avanti e ripartire da qui. Con Ventura ho parlato, rispetto le sue scelte ma non ho capito le sue spiegazioni. Conte? Giusto non convocarmi, non stavo bene. L’affetto intorno a me? Domanda abbastanza difficile, parlare di chi non mi vuole bene. Ho sempre saputo che ci sono persone che possono e vogliono starti vicino e ti vogliono bene, io ho sempre pensato a chi mi ha aiutato e a chi mi vuole bene e sicuramente non posso che ringraziare i tifosi che mi stanno vicino».

Mario ha parlato anche dei razzisti e della fascia da capitano dell’Italia: «Razzismo? L’ho vissuto quando ero più piccolo. Oggi non so se sia vero razzismo o gelosia ma è ora di svegliarsi ed è ora che l’Italia diventi come Inghilterra o Francia. Fascia da capitano? Non è una cosa che cambierebbe più di tanto perché io sono qui per far gol. Si può essere un esempio anche senza fascia al braccio». Poi sul futuro: «Nessuno in Italia mi vuole? Evidentemente Raiola (suo agente, ndr) chiede troppi soldi. Pronto per altissimi livelli? Più grande club della Nazionale non c’è. Quindi se sono qui è perché sono pronto».