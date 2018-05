Per Balotelli Marsiglia più vicino: Napoli e Roma beffate anche dal lavoro di Alessandro Florenzi, “consigliere” di mercato della punta

Alessandro Florenzi potrebbe aver avuto una parte decisiva nel calciomercato del Marsiglia. Il centrocampista della Roma ha parlato con Mario Balotelli e adesso l’OM pare più vicino a prendere il calciatore del Nizza. Non che Florenzi sia il nuovo procuratore di Balo, ma nell’ultimo periodo il centravanti è stato accostato al Marsiglia e l’allenatore dei francesi è quel Rudi Garcia che Florenzi ha conosciuto a Roma. L’attaccante è in Nazionale assieme al romanista e gli ha chiesto informazioni, stando al retroscena raccontato da Il Corriere dello Sport. Florenzi con Garcia ha vissuto delle ottime stagioni e le referenze sul transalpino sarebbero state buone, tanto da far propendere Balo a scegliere il Velodrome come prossima destinazione. Sono voci di corridoio, ma non sono troppo lontane dalla verità: Balotelli è più vicino al Marsiglia che al ritorno in Serie A, dove lo volevano il Napoli, la Roma e anche altre società.

Balotelli è in scadenza di contratto a fine giugno, ma ha l’accordo per un altro anno col Nizza e quindi può andare via per circa dieci milioni di euro. La cifra del cartellino è abbordabile, per l’OM l’unico problema potrebbe essere l’ingaggio, ma non sembra uno scoglio impossibile da affrontare. Il Napoli rimane al palo, dunque, anche se sembra essersi già tuffato su altri attaccanti come Mariano Diaz. Niente Roma, Eusebio Di Francesco lo avrebbe voluto, ma l’ambiente non pare particolarmente favorevole a un approdo di Super Mario in giallorosso. L’avversario più ostico per il Marsiglia rimane il Borussia Dortmund, con anche l’Arsenal in corsa. Il BVB ha preso Favre come allenatore, il tecnico viene da due anni a Nizza con Balotelli e lo vorrebbe anche in giallonero. Curioso come Marsiglia, Borussia Dortmund, Arsenal e pure la Nazionale vestano tutti Puma, lo sponsor tecnico di Balotelli.