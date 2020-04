Balzaretti: «I miei primi ricordi di Pastore» – VIDEO

Federico Balzaretti ha parlato di Javier Pastore nella nuova puntata di DAZN: queste le parole dell’ex giallorosso

«La prima cosa che mi viene in mente quando penso a Javier Pastore è il ragazzino magrissimo che si portava già dietro il soprannome “Flaco”. Mi ricordo che nei primi giorni di ritiro con il Palermo giocava con delle scarpe che non erano le sue perchè non gli erano ancora arrivate».