Bani: «Giornata storta. Espulsione di Schouten decisiva» – VIDEO

Il commento di Mattia Bani, difensore del Bologna, dopo la pesante sconfitta subita contro il Genoa – VIDEO

(Antonio Parrotto, inviato a Bologna) – Sconfitta durissima da digerire, quella maturata al Dall’Ara per il Bologna contro il Genoa (3-0). Mattia Bani, intervenuto in zona mista, ha rilasciato un parere sulla partita.

«E’ stata una partita dettata da episodi, prima il gol subìto sull’unico tiro in porta poi l’espulsione. Quello che andava evitato era il secondo gol alla fine del primo tempo che ci ha un po’ tagliato le gambe. Nella ripresa abbiamo dato tutto pur essendo sotto di due gol e con un uomo in meno. Perdere così non fa mai piacere ma non ci dobbiamo abbattere, stavamo passando un buon momento e dobbiamo riprenderci già sabato contro l’Udinese».