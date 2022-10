Barcellona, alcuni soci contestano la cessione di Messi al tribunale UE

Alcuni soci del Barcellona vogliono dimostrare al tribunale europeo le scorrettezze dietro al passaggio di Messi al PSG

Che la storia tra Messi e il Barcellona in Spagna non sia ancora finita in Catalogna ne sono sicuri. Tant’è che alcuni soci del club hanno deciso di dimostrare le irregolarità dietro al suo addio ai blaugrana per passare al PSG, andando Corte di Giustizia dell’UE.

L’accusa dei soci del Barça è che il PSG abbia potuto effettuare l’acquisto solo grazie al rinvio in Francia (a maggio 2023) dell’applicazione delle regole del fair-play finanziario da parte dell’UEFA. Netta la risposta negativa del servizio giuridico della Commissione, nella figura di Bruno Stromsky che ha così commentato: «Le disparità lamentate dai ricorrenti non rientrano negli aiuti di Stato. Lo stesso Barcellona non ha sporto denuncia e ci sarebbe il rischio di strumentalizzazione della legge sugli aiuti di Stato».