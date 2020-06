Barcellona: Ansu Fati dà imprevedibilità partendo da sinistra

Ansu Fati ha sbloccato la gara in Barcellona-Leganes. Il talento spagnolo ha dato grande imprevedibilità a sinistra

Il match contro il Leganes è stato più difficile del previsto per il Barcellona, con gli ospiti che hanno creato parecchio in avvio. A sbloccare la gara è stato Ansu Fati, che nel 433 dei catalani partiva defilato a sinistra per poi stringersi dentro al campo. Si vede nella slide sopra.

Il talento spagnolo, in generale, ha dato parecchia imprevedibilità alla squadra. Pur avendo giocato solo 53′, Ansu Fati è stato il giocatore del Barcellona con più dribbling vinti, ben 4.