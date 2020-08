Barcellona, Bartomeu chiude le porte a Lautaro: «Interrotti i colloqui con l’Inter»

Il presidente del Barcellona, Bartomeu, ha chiuso le porte al possibile arrivo in Catalogna di Lautaro Martinez

Ai microfoni di Sport Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato di Messi e Lautaro Martinez. Il numero uno del club ha chiuso alla possibilità di vederli insieme a Milano o a Barcellona.

MESSI – «Il contratto scade nel 2021, ma lui vuole chiudere qui la sua carriera sportiva. Ha ancora 3-4 anni di calcio, ma non ho dubbi sul fatto che vuole terminare la sua carriera al Barcellona».

LAUTARO – «Un giocatore del livello di Lautaro non bisogna mai scartarlo. Abbiamo parlato con l’Inter più volte nelle ultime settimane, ma la situazione economica del calcio in Europa non permette di portare avanti investimenti come questo. E’ possibile fare degli scambi, ma per i calciatori che hanno un valore di mercato così alto è difficile in questo momento. Poi ci sono ancora le coppe e i club sono concentrati su questo. Ma al momento è tutto fermo»