Barcellona, cambia il futuro di Pjanic? Xavi impressionato da lui

Pjanic sorprende il Barcellona e Xavi: il futuro del bosniaco potrebbe cambiare all’improvviso. Resta in blaugrana?

Il futuro di Pjanic al Barcellona, anche un po’ a sorpresa, potrebbe presto cambiare.

Rientrato dal prestito al Besiktas, che ha deciso di non riscattarlo, il centrocampista bosniaco in questa fase di ritiro ha fatto una buona impressione a Xavi grazie alle sue prestazioni. Secondo quanto riferisce Sport, infatti, Pjanic era un osservato speciale in questo periodo e i dirigenti blaugrana potrebbero ora toglierlo dal mercato.