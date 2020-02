Barcellona, caso Braithwaite: l’acquisto viola il regolamento FIFA

Il Barcellona ufficializza Braithwaite: il Leganes chiede giustizia, la FIFA vuole vederci chiaro. Il motivo delle polemiche

Il Barcellona ha formalizzato l’acquisto di Braithwaite dal Leganes. I catalani lo hanno strappato al club iberico con il pagamento della clausola, ma l’operazione non convince la FIFA.

Il club blaugrana ha potuto acquistare il danese in virtù di una regola secondo cui una squadra può comprare un calciatore fuori dalla finestra di mercato per sostituire un tesserato infortunato per più di sei mesi (Dembele). La norma, valida soltanto per il calcio spagnolo, non è però prevista dalla FIFA.