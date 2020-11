Barcellona, Coutinho verso il recupero: punta Atletico Madrid e Juventus

Il Barcellona potrebbe ritrovare un calciatore importantissimo, dopo l’infortunio di Fati: pronto al rientro anche Coutinho

Buone notizie per Ronald Koeman ed il Barcellona. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, si prepara al ritorno in campo Philippe Coutinho, ai box prima della gara contro la Juventus.

Il fantasista brasiliano, infatti, potrebbe tornare in campo nel fine settimana contro l’Atletico Madrid ed essere dunque già arruolabile in Champions League contro Dinamo Kiev e quindi Juventus. Un recupero importante per Koeman.