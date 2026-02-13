Barcellona, De Jong attacca gli arbitri: «Se quella immagine non è frutto dell’AI è uno scandalo»

Barcellona, De Jong non ci sta e attacca gli arbitri: «Se quella immagine non è frutto dell’AI è uno scandalo». Le sue parole

Se il clamoroso 4-0 inflitto dall’Atletico Madrid al Barcellona aveva già consegnato la partita alla storia, le polemiche esplose nel post gara hanno amplificato ulteriormente l’eco della semifinale di andata di Coppa del Re.

L’episodio più discusso arriva al 52′: con i Colchoneros avanti di quattro reti, Pau Cubarsí trova il gol della bandiera su assist di Lewandowski, battendo Musso. La rete, però, non resiste al controllo VAR.

Dopo una revisione interminabile, durata oltre sette minuti, la sala VAR decide di annullare il gol per fuorigioco. Una decisione arrivata in modo lento e confuso, come spiegato dal Comité Técnico de Árbitros, a causa di un malfunzionamento del sistema di fuorigioco semiautomatico. La tecnologia, infatti, avrebbe faticato a tracciare correttamente le linee per l’elevata concentrazione di giocatori coinvolti nell’azione.

PAROLE – “In televisione ho visto un’immagine che mostrava chiaramente come non fosse fuorigioco. Quella trasmessa non indicava il momento esatto in cui Fermin Lopez ha calciato il pallone. Se non è frutto dell’intelligenza artificiale si tratta allora di uno scandalo“.