Barcellona, Ferran Torres: «Ecco cosa serve per battere il Manchester United»

Le parole di Ferran Torres sulla sfida di domani del Barcellona con il Manchester United con in palio la qualificazione in Europa League

Ferran Torres ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League tra Barcellona e Manchester United. Di seguito le sue parole.

«Dovremo correre come se non ci fosse un domani, cercare di avere palla e, soprattutto, saper soffrire. I tifosi dello United sono molto pressanti, sarà una partita in cui bisognerà avere pazienza e calma. Sono in ottima forma, soprattutto Rashford, ma lo siamo anche noi. Siamo il Barça e non vediamo l’ora di giocare».