Barcellona, Flick festeggia: «Felici di essere tra le prime 8, Champions molto competitiva. Su Yamal…». Le parole del tecnico dei blaugrana

Intervenuto al termine di Barcellona Copenaghen, il tecnico dei blaugrana Hansi Flick si è espresso così per il passaggio del turno in Champions League tra le prime 8 in classifica.

SENSAZIONI – «Siamo felici di essere tra le prime otto. Al di là del risultato, sapevamo di dover migliorare nel secondo tempo. Non abbiamo rivoluzionato nulla, ma ho chiesto ai ragazzi di occupare meglio le posizioni in campo e controllare il gioco».

5 SQUADRE DELLA PREMIER LEAGUE TRA LE PRIME 8 – «Dimostra il livello elevato di quella competizione. La Liga resta comunque un punto di riferimento, ma il nostro obiettivo era chiaro e l’abbiamo raggiunto».

SUI GIOVANI E SUI GIOCATORI IN RIPRESA – «Bernal è un talento straordinario, capace di controllare il gioco. Fisicamente deve ancora migliorare dopo un infortunio grave, ma i 45 minuti disputati oggi sono un buon segnale: crescerà partita dopo partita».

PSG, INTER E REAL MADRID FUORI DALLE PRIME 8? – «Questa Champions è molto competitiva e il formato influisce, ma noi guardiamo solo al nostro percorso».

SU YAMAL – «La sua velocità sul primo gol è stata impressionante. Corre in profondità, attacca e difende con grande qualità. È un giocatore fondamentale per noi».

