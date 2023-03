Barcellona, Gavi via a zero? Possibile. Il motivo

Da Barcellona non arrivano notizie rassicuranti sul mercato per la società di Laporta ed è possibile che possa perdere Gavi a parametro zero sul mercato

Il motivo? La società avrebbe perso la causa con la Liga riguardo il suo tesseramento con la prima squadra per il discorso del tetto salariale. In estate se il Barcellona non riuscisse ad abbassarlo e Gavi tornando a essere tesserato della seconda squadra, potrebbe anche andare via a zero. Lo scrive Tuttosport.