Lazio, i convocati per l’Udinese: brutte notizie per Zaccagni e Cataldi. La lista ufficiale di Sarri per il posticipo

Lazio, i convocati per l’Udinese: la lista ufficiale di Sarri per il posticipo, valido per la 34ª giornata di Serie A 2025/26

La marcia di avvicinamento al posticipo serale della 34ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026 giunge alla sua fase cruciale. Maurizio Sarri ha ufficialmente diramato la lista dei convocati per l’attesa e delicata sfida contro i friulani. Il match, che promette spettacolo e mette in palio punti pesantissimi per le ambizioni di classifica dei padroni di casa, andrà in scena nella suggestiva e infuocata cornice dello stadio Olimpico, con il fischio d’inizio programmato per le ore 20.45 di questa sera.

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Le assenze: Zaccagni infortunato e Cataldi influenzato

Le scelte del tecnico toscano sono state purtroppo condizionate da un paio di defezioni dell’ultimo minuto, che privano la rosa di due pedine nevralgiche per il consueto scacchiere tattico laziale. Restano fuori dalla lista convocati, infatti, due elementi di assoluta importanza.

Il primo grande assente è il capitano Mattia Zaccagni, costretto ad alzare bandiera bianca e a fermarsi ai box a causa dei postumi di un trauma contusivo di media entità al quadricipite destro. Un problema fisico che lo staff medico ha preferito non forzare per evitare il rischio di pericolose ricadute. A centrocampo mancherà invece il prezioso apporto del mediano Danilo Cataldi, il quale è stato bloccato nelle ore precedenti al match a causa di una sindrome influenzale.

L’elenco completo dei giocatori a disposizione

Nonostante le defezioni in mediana e nel reparto avanzato, la rosa a disposizione garantisce al mister ampie rotazioni. Di seguito, la lista completa dei calciatori scelti per affrontare l’Udinese, suddivisi per ruolo:

Portieri: Giacomone, Motta, Pannozzo.

Giacomone, Motta, Pannozzo. Difensori: Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli.

Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli. Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor.

Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor. Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.

Spetterà ora a questo gruppo scendere in campo e lottare per conquistare l’intera posta in palio. L’obiettivo primario della Lazio è quello di blindare la propria posizione in graduatoria, superando l’ostacolo bianconero e regalando una notte di gioia ai tifosi presenti sugli spalti.