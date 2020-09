Antoine Griezmann ha parlato delle voci che lo vorrebbero lontano dal Barcellona

Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, dopo la partita tra la sua Francia e la Croazia ha parlato delle voci che lo vorrebbero lontano dal club blaugrana.

«Non so perché si inventino queste voci, forse per vedere se un giorno avranno ragione. Ma io sto benissimo a Barcellona, so di avere la fiducia sia dell’allenatore che del club. È stata una stagione molto complicata per tutti e ora dobbiamo ricominciare».