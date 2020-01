Il Barcellona di Setien ha sbattuto a Valencia. Si sono viste grosse lacune nella pericolosità offensiva dei blaugrana

L’ultimo Betis di Setien aveva un difetto che lo aveva fatto diventare vittima di tanti meme in Spagna: un lungo possesso palla, con tanti passaggi corti, che però non portava a pericolosità offensiva. Nella disastrosa sconfitta del Barcellona a Valencia si è visto proprio questo: i blaugrana hanno sbattuto contro il 442 avversario, non si trovava né profondità, né spazi tra le linee.

La slide sopra ne è un esempio: tutte e 3 i centrocampisti sono spalle alla porta, mentre per Umtiti è molto difficile poter allargare il gioco su Ansu Fati e Jordi Alba. Il possesso palla è stato totalmente sterile.