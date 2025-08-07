Barcellona, Inigo Martinez lascia il club a parametro zero: tutto fatto con l’Al Nassr, i dettagli

Barcellona, Inigo Martinez lascia il club balugrana a parametro zero: ormai è tutto fatto con l’Al Nassr, tutti i dettagli

Il futuro di Inigo Martinez, esperto difensore centrale basco classe 1991, sembra ormai lontano dal Camp Nou. Secondo quanto riportato da Marca e confermato da Mundo Deportivo, il giocatore è a un passo dal trasferimento all’Al-Nassr, ambizioso club saudita che annovera tra le sue fila la stella portoghese, ex Juve tra le altre, Cristiano Ronaldo. L’accordo tra le parti sarebbe ormai definito nei dettagli, con la trattativa considerata praticamente chiusa da fonti interne al Barcellona.

Martinez, arrivato in Catalogna nel 2023 dopo una lunga militanza tra Real Sociedad e Athletic Club, si libererà a parametro zero. Tuttavia, in un gesto di correttezza nei confronti del club blaugrana, ha deciso di rinunciare all’intero ingaggio residuo, pari a circa 14 milioni di euro, coprendolo di tasca propria. Un atto che testimonia il rispetto del giocatore verso la società catalana, nonostante la fine anticipata del rapporto.

Il Barcellona aveva avviato colloqui per un possibile rinnovo del contratto, ma l’irruzione dell’Al-Nassr ha cambiato radicalmente lo scenario. Il club saudita, alla ricerca di un sostituto per Aymeric Laporte — anch’egli difensore centrale e in procinto di tornare all’Athletic Club — ha individuato in Martinez il profilo ideale per rafforzare la retroguardia.

Attualmente alle prese con un affaticamento muscolare che lo ha tenuto ai box durante le ultime amichevoli della tournée asiatica, Martinez potrebbe lasciare la Spagna già nelle prossime settimane. Il suo addio avrà ripercussioni anche sul mercato del Barcellona: la partenza del centrale libererebbe spazio salariale e potrebbe ridurre la necessità di cedere un altro difensore.

Il club catalano, guidato da Hansi Flick — tecnico tedesco ex Bayern Monaco e della nazionale tedesca — preferirebbe monetizzare da un’altra cessione, ma l’offerta ricevuta da Martinez è troppo vantaggiosa per essere ignorata, sia dal punto di vista economico che sportivo.