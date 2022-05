Barcellona, Laporta: «Neymar? Dovrebbe tornare gratis. Al Psg ha firmato la sua schiavitù»

Il presidente del Barcellona, Laporta, ha parlato di un possibile ritorno di Neymar in blaugrana ai microfoni di L’Esportiu

«Chi non ama Neymar? È un giocatore eccezionale, ma tutti questi giocatori che un giorno torneranno al Barça dovrebbero venire gratis. I giocatori che hanno firmato per club come il PSG, hanno quasi firmato la loro schiavitù per soldi».