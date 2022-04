Barcellona, Laporta: «Haaland? Non faremo acquisti che alterino il nostro tetto salariale»

Il presidente del Barcellona Laporta avrebbe definitivo chiuso all’ipotesi di un arrivo di Haaland in blaugrana

Joan Laporta, presidente del Barcellona, in una intervista a RTVE Deportes ha chiuso all’ipotesi di un arrivo di Erling Haaland in bluagrana.

HAALAND – «Non voglio che il Barcellona sia a rischio in nessun momento, metto sempre il club al primo posto. Non completeremo nessun acquisto che possa alterare il nostro sistema salariale. Questa è la nostra strategia, per il presente e per il futuro».

RINNOVO DEMBELE – «Mi hanno detto che Ousmane è molto felice qui al Barcellona. Vediamo cosa succede con il suo contratto, abbiamo un sistema salariale molto chiaro. Alemany sta lavorando per vedere se è possibile raggiungere un accordo».