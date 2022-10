Barcellona, Laporta: «Vedere l’Inter una tortura per noi»

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato dopo l’eliminazione della sua squadra dalla Champions League

Il presidente del Barcellona Joan Laporta in conferenza stampa dopo l’eliminazione ai gironi della formazione balugrana.

LE PAROLE – «Purtroppo il miracolo non è avvenuto. Dobbiamo ringraziare i tifosi perché in una partita molto difficile hanno incoraggiato i giocatori e la squadra. Abbiamo i migliori tifosi del mondo. Una gara emotivamente difficile giocare, dopo aver visto la partita dell’Inter tutti insieme, che per noi è stata una tortura».