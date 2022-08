Barcellona, Lewandowski: «Il futuro è roseo malgrado il momento»

Barcellona, le parole di Lewandowski: «So che il non sta vivendo il suo miglior periodo, ma il futuro sarà luminoso»

Durante la presentazione di Robert Lewandowski al Barcellona, il cannoniere polacco ha commentato il suo arrivo ai blaugrana. Di seguito le sue parole.

MOMENTO – «So che il Barcellona non sta vivendo il suo miglior periodo ma quando ho parlato con Laporta e mi ha illustrato il progetto, la direzione che vogliono prendere, quello è stato il primo passo. So che il futuro sarà luminoso, questa squadra ha molto potenziale e dovremo dimostrare sin da subito che siamo sulla strada giusta. Non sarà facile e bisognerà essere pronti a tutto».

CAMBIARE – «Dopo otto anni al Bayern Monaco, questo era il passo successivo perfetto, sia nella vita che nella carriera. Abbiamo lavorato molto perché diventasse realtà, è stata la soluzione migliore. Mi è bastato parlare pochi minuti con Xavi per capire cosa aveva in testa e cosa voleva da me. Ha un’idea chiara, sa quello che vuole e come lo vuole. Credo sia la persona adeguata».

REAL MADRID – «Sono sempre pronto a giocarci contro. Nell’ultima stagione hanno vinto tanto, ma noi siamo qui per batterli. Sappiamo che sarà difficile ma il calcio è questo e non ci sono solo loro. Benzema? È un attaccante fantastico, da tanti anni è nella Liga ma a me interessa giocare bene col Barcellona, non contro di lui».