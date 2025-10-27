Barcellona, Lewandowski rientra? Ecco le ultime sul centravanti blaugrana - Calcio News 24

Lewandowski vicino al rientro: il Barcellona ritrova il suo bomber. La situazione

Il Barcellona può finalmente sorridere: Robert Lewandowski è vicino al rientro in campo. Il 37enne attaccante polacco, che aveva subito una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro il 14 ottobre scorso, ha ripreso ad allenarsi con il gruppo alla Ciudad Deportiva. Questo passo importante fa ben sperare per il suo ritorno in campo già nella prossima partita di campionato contro l’Elche.

Dopo l’infortunio subito durante una partita di qualificazione ai Mondiali con la Polonia, Lewandowski era stato costretto a saltare diverse partite, tra cui il Clasico contro il Real Madrid. La sua assenza aveva lasciato un vuoto nell’attacco blaugrana, costringendo l’allenatore Hansi Flick a sperimentare diverse soluzioni offensive. Tuttavia, nessuna di esse è riuscita a replicare l’efficacia del bomber polacco, autore di quattro gol in nove presenze stagionali.

Con il ritorno di Lewandowski, il Barcellona spera di ritrovare la sua incisività offensiva. La presenza del centravanti polacco potrebbe essere decisiva per le prossime sfide, soprattutto in un periodo in cui la squadra sta cercando di recuperare terreno in campionato.

Oltre a Lewandowski, anche il difensore Andreas Christensen sta recuperando dai suoi problemi fisici e potrebbe essere disponibile per le prossime partite. Tuttavia, restano ancora ai box altri giocatori importanti come Dani Olmo, Joan García, Raphinha, Ter Stegen e Gavi, il cui recupero richiederà più tempo.

Il ritorno di Lewandowski rappresenta quindi una boccata d’ossigeno per il Barcellona, che potrà contare nuovamente su uno dei suoi giocatori più esperti e prolifici. La sua esperienza e capacità di finalizzazione saranno fondamentali per affrontare al meglio le sfide future e cercare di risollevare le sorti della squadra.

