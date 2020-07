Barcellona, lo spogliatoio vuole Patrick Kluivert in panchina

Secondo El Mundo Deportivo lo spogliatoio del Barcellona vorrebbe Patrick Kluivert in panchina al posto di Quique Setien

Lo spogliatoio del Barcellona è nel caos totale. Bartomeu ha confermato Quique Setien, ma in casa blaugrana tutto può accadere dopo il brutto finale di stagione. Secondo il Mundo Deportivo, lo spogliatoio vorrebbe una figura interna come nuovo allenatore: Patrick Kluivert.

Il papà dell’attaccante della Roma, adesso fa il dirigente, è il responsabile della cantera bluagrana, ma ha anche importanti esperienze come tecnico, sia da vice che da primo allenatore. Messi e compagni vedono nell’olandese l’uomo giusto, conosce alla perfezione il mondo Barcellona. Inoltre, sottolinea il Mundo Deportivo, ha un eccellente rapporto con i senatori e conosce molto bene i talenti del settore giovanile, oltre a parlare la sua lingua, il tedesco, l’inglese, il francese, l’italiano e il portoghese. Il quotidiano catalano spiega che non è impossibile che Kluivert succeda a Quique Setien già nelle prossime settimane, in vista del delicato match di Champions League contro il Napoli.