Pique e Sergi Roberto ko contro l’Atletico Madrid. Il difensore rischia 6-8 settimane di stop: niente Juventus in Champions League

Doppia tegola per il Barcellona. Oltre alla sconfitta nel big match contro l’Atletico Madrid, Koeman deve far fronte agli infortuni di Pique e Sergi Roberto.

E’ soprattutto il difensore a preoccupare il Barça. Pique ha rimediato una distorsione al ginocchio destro e, in attesa degli esami strumentali, rischia uno top di 6-8 settimane come scrive il Mundo Deportivo. Se queste prime diagnosi venissero confermate, lo spagnolo rientrerebbe direttamente nel 2021 saltando anche il match di ritorno della fase a gironi di Champions League contro la Juventus del prossimo 8 dicembre. Pique aveva saltato anche l’andata all’Allianz Stadium per squalifica.