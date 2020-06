Barcellona, Messi: grazie alla Pulce, i catalani sono letali da fuori area

Grazie a Messi, il Barcellona è la squadra che segna di più da fuori area. In quelle situazioni, la Pulce è letale

Difficile quantificare l’importanza che Messi ha per il Barcellona. Sono innumerevoli le volte in cui una giocata improvvisa dell’argentino ha risolto le situazioni più complicate. Basti pensare ai gol da fuori area: Messi ha segnato fin qui ben 8 reti con tiri da lontano, per distacco record in Europa.

Tutto ciò rende il Barcellona la squadra che in Liga marca più gol con conclusioni da fuori area, ben 12. Insomma, anche quando si attacca una difesa schierata che non lascia entrare dentro l’area, grazie a Messi c’è la possibilità di trovare il gol con un tiro da fuori.