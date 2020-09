Barcellona, Messi salta l’allenamento e non si presenta al centro sportivo

Continua la guerra tra Barcellona e Lionel Messi: l’argentino non si è presentato al centro sportivo per l’allenamento

Dopo la tregua firmata ieri con l’intervista di Lionel Messi a Goal si è chiusa la telenovela dell’estate. Ma sembra che non sia stata scritta ancora la parola fine alla faccenda. Come riporta “As” l’argentino non si è presentato alla Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, il centro di allenamento blaugrana, dove era atteso finalmente dopo l’ufficialità della sua permanenza.

Nessun nuovo screzio ma solo un iter sanitario da rispettare. La Pulce non può ancora allenarsi con il resto dei compagni di squadra perché deve prima superare i test PCR imposti dalla Liga, come da protocollo. Il resto della squadra si è sottoposto ai test una settimana fa circa ma Messi aveva deciso di saltarli. Lunedì potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni se il tampone darà esito negativo.