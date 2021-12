Barcellona, nuova maxi offerta al City per Ferran Torres: la cifra

Il Barcellona fa sul serio per Ferran Torres e avrebbe bussato alla porta del Manchester City con una nuova maxi offerta

Il Barcellona non molla Ferran Torres e vuole portarlo a gennaio in blaugrana a tutti i costi. Come riportato da Sport, infatti, il club catalano avrebbe fatto una nuova maxi offerta per cercare di convincere il Manchester City.

Per abbattere la resistenza dei Citizens, il Barcellona avrebbe messo sul piatto 45 milioni più 15 di bonus per l’esterno spagnolo.