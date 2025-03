Spagna, sospesa Barcellona Osasuna! Morto un membro dello staff medico dei blaugrana

Spagna, Barcellona Osasuna rinviata a pochi minuti dal calcio d’inizio: il motivo la morte improvvisa di un membro dello staff medico dei catalani

Clamoroso in Spagna: a pochi minuti dal fischio d’inizio di Barcellona Osasusa, gara che doveva chiudere il sabato de La Liga, la partita è stata sospesa.

Come riportato da Mundo Deportivo, il motivo è legato dietro l’improvvisa morte di un membro dello staff medico del club catalano, Carles Miñarro. La acconsentito al rinvio della partita pochi inizio Liga ha acconsentito al rinvio. Di seguito il comunicato.

«LA LIGA si rammarica della morte del medico della prima squadra del Barcellona, ​​Dott. Carles Miñarro, e informa che per questo motivo la partita è rinviata Barcellona-Osasuna in programma per oggi, in attesa della decisione del Giudice unico di Concorso. LALIGA desidera esprimere le sue più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici, al club e ai tifosi e si unisce al loro dolore. La nuova data e orario della partita verranno comunicati prossimamente».