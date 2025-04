Barcellona, con Pedri Flick ha trovato il suo Iniesta, è lui la chiave del gioco blaugrana

Barcellona, Pedri sempre più centrale nel gioco di Hans Flick: il centrocampista è il vero cervello del gioco blaugrana

Pedri, oggi fulcro del Barcellona di Hansi Flick che domani affronterà l’Inter nella semifinale d’andata di Champions League, ha avuto un lungo percorso per arrivare oggi a essere il nuovo Iniesta: come riportato da la Gazzetta dello Sport è passato da una delusione giovanile con il Real Madrid al diventare il cervello del gioco blaugrana. Dopo l’esplosione col Las Palmas, è arrivato al Barça nel 2020 per soli 5 milioni e ha subito conquistato tutti con la sua visione, il tocco delicato e la maturità calcistica. Ha esordito in Liga a 17 anni e da allora è diventato imprescindibile anche per la nazionale spagnola, partecipando a Europei e Olimpiadi da protagonista, ma pagando il prezzo fisico di un debutto senza soste.

Dopo due stagioni segnate dagli infortuni, Pedri è finalmente tornato continuo e dominante: già 12 premi MVP in stagione e prestazioni da leader assoluto, anche in un reparto offensivo ricco di stelle. Apprezzato da Flick, elogiato da Iniesta e spinto da Gavi verso il Pallone d’Oro, Pedri resta però umile, consapevole di dover ancora costruire una carriera all’altezza dei suoi miti. A soli 22 anni ha già messo in bacheca una Liga, due Coppe del Re e un Europeo, e ora guida un Barcellona giovane e ambizioso verso nuovi traguardi.