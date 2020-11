Pedri ha rivelato un retroscena sul suo passato con il Real Madrid

Pedri è uno dei giovani del Barcellona in rampa di lancia. Lo spagnolo classe 2002, in una intervista a Cadena Ser, ha rivelato anche un retroscena sul suo passato con il Real Madrid.

«Ho passato una settimana di provare al Real Madrid. Mi hanno detto che non ero bravo per loro. Mi hanno portato in un ufficio e me l’hanno detto. Li ringrazio, perché ora sono nella squadra in cui ho sempre voluto essere».