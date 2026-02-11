Barcellona News
Barcellona, che tegola per Flick! Rashford salta il big match con l’Atletico Madrid: le condizioni dell’attaccante
Infortunio pesante in casa Barcellona. La società blaugrana ha confermato l’indisponibilità di Marcus Rashford per l’attesa sfida contro l’Atletico Madrid. L’attaccante inglese accusa ancora forte dolore al ginocchio sinistro, conseguenza diretta di un colpo subito sabato scorso durante la gara vinta contro il Maiorca.
🚨⚠️ Barcelona confirm Marcus Rashford will miss game vs Atlético Madrid this week.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 11, 2026
The striker has pain in his left knee after taking a blow in the game against Mallorca on Saturday at Spotify Camp Nou. pic.twitter.com/KE3N8isp8G
PAROLE – «🚨⚠️Il Barcellona conferma che Marcus Rashford salterà la partita contro l’Atletico Madrid di questa settimana. L’attaccante accusa dolore al ginocchio sinistro dopo il colpo subito sabato nella partita contro il Maiorca al Camp Nou di Spotify».
