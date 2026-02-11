Connect with us
Barcellona, che tegola per Flick! Rashford salta il big match con l’Atletico Madrid: le condizioni dell’attaccante

3 ore ago

Rashford Barcellona Olympiacos 1

Barcellona, che tegola per Flick! Rashford salta il big match con l’Atletico Madrid per infortunio: le condizioni dell’attaccante inglese

Infortunio pesante in casa Barcellona. La società blaugrana ha confermato l’indisponibilità di Marcus Rashford per l’attesa sfida contro l’Atletico Madrid. L’attaccante inglese accusa ancora forte dolore al ginocchio sinistro, conseguenza diretta di un colpo subito sabato scorso durante la gara vinta contro il Maiorca.

PAROLE – «🚨⚠️Il Barcellona conferma che Marcus Rashford salterà la partita contro l’Atletico Madrid di questa settimana. L’attaccante accusa dolore al ginocchio sinistro dopo il colpo subito sabato nella partita contro il Maiorca al Camp Nou di Spotify».

