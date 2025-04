Barcellona Real Madrid: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Olimpico la Caruja andrà in scena la sfida di Copa del Rey Barcellona Real Madrid: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Olimpico la Caruja di Siviglia si giocherà la gara valevole per la finale della Copa del Rey tra Barcellona Real Madrid. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Camavinga; Modric, Tchouameni, Ceballos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo. All. Ancelotti.

Orario e dove vederla in tv

Barcellona Real Madrid si gioca alle ore 22.00 di sabato 26 aprile per la finale di Copa del Rey. Verrà trasmessa diretta tv su Telelombardia, al canale numero 10 del Digitale Terrestre, come già accaduto per le semifinali. La sfida sarà trasmessa gratis e in chiaro. Si potrà seguire in streaming in due modi diversi: sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio e l’altra è il sito del gruppo Mediapason, del quale fa parte anche Telelombardia.