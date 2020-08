Barcellona Suarez, l’uruguagio si presenta ai test. Messi non si vede – VIDEO

Barcellona Suarez, l’uruguagio si presenta ai test. Messi non si vede, ma c’è tempo fino alle 12.00 per presentarsi al centro

Luis Suarez si è presentato questa mattina al centro sportivo del Barcellona per effettuare i test. Nonostante la situazione contrattuale l’uruguagio ha rispettato la convocazione dalle 8.00 alle 12.00.

Non si vede ancora Leo Messi, l’attaccante argentino al momento non è ancora arrivato nei pressi della cittadella sportiva. C’è ancora tempo, ma viste le ultime notizie il numero 10 potrebbe non arrivare. A riportarlo è Onda Cero.