Barcellona Valencia: Flick annuncia i convocati per la sfida! La scelta su Yamal

Barcellona Valencia: il tecnico Flick annuncia i convocati per la sfida del campionato! La scelta su Lamine Yamal

Il Barcellona di Hansi Flick, allenatore tedesco ex Bayern Monaco e campione d’Europa con la Germania da vice nel 2014, ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida di questa sera, domenica 14 settembre, contro il Valencia. Il match, valido per la prima giornata casalinga della stagione blaugrana, si giocherà alle 21:00.

Come anticipato ieri in conferenza stampa, Flick dovrà fare a meno di Lamine Yamal, il giovane talento classe 2007 considerato una delle promesse più luminose del calcio europeo. L’ala destra, capace di abbinare velocità e tecnica sopraffina, non sarà disponibile a causa di un problema fisico che lo terrà fuori per questa prima uscita interna.

Assenza pesante anche quella di Frenkie de Jong, centrocampista olandese ex Ajax, noto per la sua visione di gioco e la capacità di dettare i tempi della manovra. Il numero 21 blaugrana non sarà della partita, lasciando un vuoto importante nella mediana catalana.

La nota positiva per i tifosi arriva dal ritorno di Marc Bernal, centrocampista spagnolo classe 2006, prodotto della cantera del Barça. Considerato uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione, Bernal è pronto a dare il suo contributo e potrebbe trovare spazio a gara in corso.

Il match contro il Valencia, squadra allenata da Rubén Baraja e reduce da un avvio di stagione positivo, rappresenta un banco di prova importante per il Barcellona, chiamato a confermare le ambizioni di vertice nonostante le assenze. Flick, noto per il suo calcio offensivo e organizzato, dovrà trovare soluzioni alternative per mantenere alta la qualità del gioco e sfruttare al meglio le risorse a disposizione.

CONVOCATI

Portieri: Joan Garcia, Szczesny, Kochen;

Difensori: Araujo, Cubarsì, Christensen, Gerard Martin, Kounde, Eric, Jofre;

Centrocampisti: Pedri, Fermin, Casadò, Dani Olmo, Bernal;

Attaccanti: Ferran Torres, Lewandowski, Raphinha, Rashford, Roony, Fernandez.