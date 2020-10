Barcellona, Veron: «Sembra che il club cospiri contro Messi»

Juan Sebastian Veron ha parlato del momento di Lionel Messi al Barcellona

Juan Sebastian Veron, ex calciatore e attuale presidente dell’Estudiantes, ha parlato del momento complicato al Barcellona del connazionale Leo Messi.

«Noto un certo disagio al momento. Il Barcellona è alla ricerca di una nuova identità, è in una fase di transizione. Anche Messi è coinvolto in questi cambiamenti. Mi sembra che il club non sia stato in grado di accontentarlo, soprattutto nella costruzione del gruppo e che a un certo punto abbia quasi cominciato a “cospirare” contro di lui, che è sempre stato un giocatore competitivo e che ha cercato di restare al top».