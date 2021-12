Barcellona, Xavi: «Dembele rinnoverà. Su Haaland...»

Xavi, allenatore del Barcellona, ha commentato le voci sul rinnovo di Dembele e il possibile acquisto di Haaland

Xavi, allenatore del Barcellona, ha commentato le voci sul rinnovo di Ousmane Dembele e il possibile acquisto di Erling Haaland dal Borussia Dortmund. Le dichiarazioni dello spagnolo in conferenza stampa.

RINNOVO DEMBELE – «Ieri ho avuto un incontro con lui. Sono ottimista, è felice e vuole continuare con noi. Gioca bene, crea occasioni. Ci dà tanto ed è un giocatore capace di fare la differenza. Sono sicuro che possa rinnovare».

HAALAND – «Al momento abbiamo una situazione economica difficile. Dobbiamo essere realisti ma vedremo cosa succede. Per quanto riguarda i nomi, vedremo cosa succederà, ma nel caso di Haaland non so assolutamente nulla. Non si è parlato di questa possibilità».