Barcellona, Xavi: «Messi? Può tornare quando vuole, ma...»

Xavi strizza l’occhio a Lionel Messi. Le parole del tecnico del Barcellona alla vigilia del match contro il Real Madrid

In conferenza stampa, Xavi ha parlato del ritorno di Messi al Barcellona.

LE PAROLE – «Penso che Leo sia il miglior giocatore della storia, di questo club e del calcio in generale. Per lui le porte saranno sempre aperte, almeno finché sarò io l’allenatore. Ma ha un contratto con il Paris Saint-Germain, e posso aggiungere poco altro. Per quanto mi riguarda, e per quanto ci ha dato, è assolutamente libero di venire a vedere gli allenamenti e parlare con me quando vuole».