Barcellona, Xavi: «Troppo stress, avevo bisogno di una pausa»

Le parole di Xavi, allenatore ed ex centrocampista del Barcellona, sulla pausa per i Mondiali 2022 in Qatar

Xavi ha presentato la venticinquesima edizione del suo Campus al Santander Work Cafè di Passeig de Gracia. L’allenatore del Barcellona ha fatto un primo bilancio stagionale e si è espresso sulla pausa Mondiale.

LE PAROLE DI XAVI –«È uno stacco, ne avevo bisogno. Sono qui da un anno ma sembra come se ne fossero passati molti di più. C’è molto stress. Stiamo andando bene in campionato, ma non abbiamo passato il turno in Champions League. Stiamo bene, stiamo migliorando e abbiamo bisogno di tempo. Il Barça è una montagna di sensazioni e ancora di più lo è essere a casa tua. È casa tua e hai critiche ed è difficile da gestire, ma io ci provo. Se saremo forti, sono sicuro che riusciremo a ribaltare questa situazione in cui è il club da quando sono arrivato».