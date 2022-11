Xavi: «Barcellona? È casa tua, hai critiche ed è difficile da gestire»

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato della stagione dei blaugrana in campionato e in Champions League

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato a margine dell’evento Santander Work Café di Passeig de Gracia.

BARCELLONA – «Sosta. È uno stacco, ne avevo bisogno. Sono qui da un anno ed è come se ne fossero passati molti di più. C’è molto stress. Stiamo andando bene in campionato, ma non abbiamo passato il turno in Champions League. Stiamo bene, stiamo migliorando e abbiamo bisogno di tempo. Il Barça è una montagna di sensazioni e ancora di più lo è essere a casa tua. È casa tua e hai critiche ed è difficile da gestire, ma io ci provo. Se saremo forti, sono sicuro che riusciremo a ribaltare questa situazione in cui è il club da quando sono arrivato»