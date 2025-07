Conquistare il PSG o ripartire dal Bayern Monaco? Il dubbio di Barcola

Bradley Barcola ad un bivio: rimanere al PSG e conquistarsi il posto da titolare o ripartire da protagonista al Bayern Monaco

Bradley Barcola potrebbe presto trovarsi davanti alla scelta più importante della sua carriera: restare al Paris Saint-Germain, dove rischia di essere l’elemento di troppo in un reparto offensivo stellare, oppure accettare la corte del Bayern Monaco, pronto a offrirgli un ruolo da protagonista assoluto. Il talento francese classe 2002 ha disputato una stagione altalenante in termini di minutaggio, ma ha avuto un impatto significativo sulla cavalcata del PSG verso il Triplete. Tuttavia, l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia e l’esplosione di Désiré Doué hanno complicato la sua posizione nelle gerarchie di Luis Enrique.

Eppure, Barcola ha dimostrato di saper incidere, soprattutto nella prima parte della stagione, quando si è caricato l’attacco sulle spalle dopo l’addio di Mbappé. Ha chiuso il 2024 con il suo miglior rendimento realizzativo in carriera, superando la doppia cifra prima di novembre. E anche se le critiche della stampa francese lo hanno spesso dipinto come incostante, lo stesso Luis Enrique lo ha difeso apertamente, definendolo «uno dei migliori dribblatori d’Europa» e sottolineando l’evoluzione nel suo gioco, anche in fase difensiva.

Il problema principale? La concorrenza interna: Kvaratskhelia è inamovibile a sinistra, Dembélé ha trovato spazio al centro e Doué è salito di livello sulla destra. E Barcola, nonostante le qualità tecniche e l’intelligenza tattica, rischia sempre più spesso la panchina.

Il Bayern, intanto, cerca rinforzi sulle fasce dopo l’addio di Sané, la partenza di Tel verso il Tottenham e l’infortunio di Musiala. Barcola sarebbe un innesto ideale per affiancare Olise e Musiala in un tridente esplosivo. A Monaco troverebbe spazio nel suo ruolo naturale e continuità, due condizioni fondamentali per diventare il fuoriclasse che promette di essere.

Il PSG non vuole perderlo, ma il Bayern lo tenta. Per Barcola, il momento della scelta è arrivato. E potrebbe portarlo davvero in una nuova dimensione.