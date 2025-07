Paura per Musiala: brutto infortunio alla caviglia dopo uno scontro con Donnarumma – VIDEO

Brutto infortunio per Jamal Musiala, stella del Bayern Monaco, nel quarto di finale del Mondiale per Club contro il PSG

Attimi di grande apprensione durante il quarto di finale del Mondiale per Club tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, Jamal Musiala è rimasto vittima di un durissimo scontro con Gianluigi Donnarumma che ha lasciato lo stadio ammutolito. Il giovane talento tedesco, nel tentativo di controllare un pallone in area, è entrato in contatto con l’estremo difensore del PSG: l’impatto è stato violentissimo e immediatamente si è compreso che qualcosa non andava.

Oh God, oh God, oh God… Musiala's catastrophic injury!!!!



⚠️ The clip may not be suitable for some.#FIFACWC #psgbayern pic.twitter.com/mIhAEFA7ph — FOOTZONE | ENGLISH (@footzoneeng) July 5, 2025

Musiala ha urlato per il dolore, accasciandosi al suolo. Le immagini dell’incidente, che DAZN ha scelto di non trasmettere per la loro crudezza, sono circolate rapidamente online e mostrano un’inquietante torsione del piede del giocatore, piegato in maniera innaturale. Tutto lascia temere una frattura alla caviglia, anche se si attendono gli esami ufficiali per confermare l’entità del danno.

Il portiere italiano è apparso subito visibilmente scosso: Donnarumma si è portato le mani al volto ed è rimasto immobile per diversi secondi, chiaramente colpito dalla gravità dell’accaduto. Anche i compagni di Musiala e gli stessi giocatori del PSG si sono radunati in silenzio attorno al centrocampista tedesco, mentre lo staff medico del Bayern interveniva prontamente.

Il club bavarese ha comunicato in tempo reale la sostituzione del numero 42 con un post su X: «Jamal Musiala deve essere portato fuori dal campo infortunato. Siamo con te, Jamal!». Al suo posto è entrato Serge Gnabry, ma l’attenzione di tutti era rivolta al compagno dolorante, trasportato fuori in barella tra gli applausi dei presenti.

Jamal Musiala muss verletzt vom Platz getragen werden. Wir sind bei dir, Jamal! 🙏 — FC Bayern München (@FCBayern) July 5, 2025

La speranza del Bayern è che le condizioni del giovane fuoriclasse non siano gravi come sembrano. Ma al momento il timore è quello di un lungo stop, proprio all’inizio della nuova stagione.