Barella irriconoscibile, il momento di flessione del centrocampista: c’è un aspetto che fa preoccupare Gattuso

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana, sta vivendo un periodo di evidente flessione nelle sue prestazioni, come emerso nelle ultime uscite con la maglia nerazzurra. Come evidenziato da Tuttosport, il suo rendimento sta suscitando preoccupazione non solo da parte dell’allenatore Cristian Chivu, ma anche dal CT della Nazionale Gennaro Gattuso.

Il centrocampista sardo ha vissuto una serata difficile contro il Bodø/Glimt in Champions League, quando ha accentuato un contatto in area, cercando un calcio di rigore che, di fatto, non sarebbe mai stato assegnato. L’immagine di Barella, insieme all’andamento della partita, ha fatto il giro dei social, simboleggiando il momento difficile dell’Inter, eliminata dalla Champions dopo una sconfitta in casa contro una squadra che aveva giocato solo quattro partite negli ultimi tre mesi.

Seppur Barella abbia indossato la fascia da capitano, per l’assenza di Lautaro Martínez, la sua prestazione non è stata all’altezza delle aspettative. Non è la prima volta che il centrocampista, protagonista degli ultimi successi dell’Inter di Simone Inzaghi, fatica a ripetere le performance che lo avevano visto tra i più determinanti nella passata stagione, dove aveva chiuso con 9 gol e 10 assist.

In questa stagione, invece, Barella è fermo a un solo gol e senza assist in Champions League, lontano dai numeri che lo avevano consacrato come uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Nonostante il recente infortunio, che lo ha messo ai box per un periodo, le sue difficoltà non possono essere giustificate solo da quello. La sua flessione ricorda un po’ quella di Federico Dimarco, altro giocatore nerazzurro che ha avuto un finale di stagione difficile, per poi ritrovare la forma.

A un mese dalla prossima gara della Nazionale contro l’Irlanda del Nord, che segnerà l’inizio del percorso verso i Mondiali, la situazione di Barella è sotto osservazione. Gattuso, pur considerando il centrocampista come un perno fondamentale per l’Italia, non può fare a meno di notare il suo stato di appannamento. In un periodo in cui la Nazionale ha bisogno di certezze, la difficoltà di uno dei suoi uomini simbolo, in una partita così importante per l’Inter, non rappresenta una buona notizia.